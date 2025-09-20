Haberler

Erzincanlı Kadınlar Kışlık Salça Yaparak Ekonomiye Katkıda Bulunuyor
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, doğal ürün tüketiminin yanı sıra ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Odun ateşinde pişirilen salça, kış boyu aileler tarafından tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, hem doğal ürün tüketmiş hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

Kadınlar, sıra sıra koydukları kazanlarda odun ateşinin üzerinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yapıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve 3-4 saat odun ateşinde pişirilerek elde edilen salça, cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

Üzümlü'nün çalışkan kadınları, devam eden kış hazırlıkları için salçaları özenle hazırlarken hem ailecek doğal ürün tüketmiş, hem de ev ekonomisine katkı sunmuş oluyor. Kadınlara erkekler de yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
