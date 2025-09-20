Erzincanlı Kadınlar Kışlık Salça Yaparak Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, hem doğal ürün tüketmiş hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

Kadınlar, sıra sıra koydukları kazanlarda odun ateşinin üzerinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yapıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve 3-4 saat odun ateşinde pişirilerek elde edilen salça, cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

Üzümlü'nün çalışkan kadınları, devam eden kış hazırlıkları için salçaları özenle hazırlarken hem ailecek doğal ürün tüketmiş, hem de ev ekonomisine katkı sunmuş oluyor. Kadınlara erkekler de yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. - ERZİNCAN