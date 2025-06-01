Erzincangücü Spor Kulübü, Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda Şampiyon Oldu

Erzincangücü Spor Kulübü, Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda Şampiyon Oldu
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Kars'ta düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda Erzincangücü Spor Kulübü, gençler ve büyükler kategorisinde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kars'ta düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda Erzincangücü Spor Kulübü, gençler ve büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

2025 yılı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) çatısı altında Kars'ta İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen, Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda gençler ve büyükler kategorisinde Erzincangücü Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yarışmaya Erzincan, Erzurum ve Kars'ın halk oyunları ekipleri katıldı.

Şampiyon olan Erzincangücü Spor Kulübü Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonundan Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması'na dair yapılan açıklamada, "31 Mayıs - 01 Haziran 2025 tarihlerinde Kars'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Grup Yarışması, Doğu Anadolu'nun güçlü kültürel mirasını sahneye taşıdı. Kars, Erzincan ve Erzurum illerinden gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, halk oyunlarının geleneksel zenginliğini gözler önüne serdi.

Sahne alan ekipler, bölgesel motiflerle bezenmiş kostümleri, özgün müzikleri ve dinamik halk oyunlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bar, halay ve diğer yöresel oyunların sergilendiği yarışma, kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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