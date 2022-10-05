Erzincan yerel haberleri: Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Yılmaz atandı
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Erzincan yerel yerel haberine göre Gümüşhane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atandı.
Gümüşhane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atandı.
Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atanan Vahap Yılmaz, bugün göreve başladı.
Bir süredir Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Osman Sadık Mirasyedi ise Merkez İlçe Müdürü olarak görevini sürdürecek.
Erzincan'da göreve başlayan Vahap Yılmaz, vatandaşa hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel