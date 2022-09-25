Erzincan yerel haberi: Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı Yerel Haberler Edinilen Erzincan gelişmesine göre - Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı Türkiye'nin birlik ve beraberliğine dikkat çekmek amacıyla Ulalar Cemevinde "Birlik Cemi" düzenlendi. - Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı ERZİNCAN - Türkiye'nin birlik ve beraberliğine dikkat çekmek amacıyla Ulalar Cemevinde "Birlik Cemi" düzenlendi. Birlik Ceminde; Bedir'den Kerbela'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye tüm şehitler anıldı ve dualar edildi. Cem Vakfı ve Sarıkamış Şehitleri Gönüllüleri, şehitlerin anısına "Birlik Cemi" düzenledi. Ulalar Cemevi'nde düzenlenen programda, şehitler anılarak dualar edildi. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından Sarıkamış şehitleri ile ilgili sunum yapılarak plaket takdimi gerçekleşti. Yapılan konuşmaların ardından Cem yapılarak davetlilere lokma dağıtımıyla program son buldu. Programa Erzincan'ın yanı sıra Tunceli ve Sivas'tan da gelen vatandaşlar katıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa Çanakkale Erzincan Türkiye Yerel Haberler

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