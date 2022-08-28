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Erzincan yerel: Erzincan'da sözleşmeli erler eğitimden geçti

Yerel Haberler

Erzincan yerel: Erzincan'da sözleşmeli erler eğitimden geçti

Erzincan haberi: Erzincan'da 59'ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki sözleşmeli erlere kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.

Erzincan'da 59'ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki sözleşmeli erlere kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.

59'ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki 49'uncu ve 50'nci dönem topçu sözleşmeli erlere; dönem sonu ağır silah atışı çerçevesinde, "kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.

Eğitimlerin görselleri Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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