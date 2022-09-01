Erzincan yerel: Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan şüpheli yakalandı Yerel Haberler Erzincan yerel yerel haberine göre Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan şüpheli yakalandı Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan şüpheli yakalandı ERZİNCAN - Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 17-29 Ağustos tarihlerinde 5 adresten içinde elektrikli olanların da bulunduğu 5 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çaldığı tespit edilen C.A'yı yakaladı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda C.A'nın bisikletleri D.K. ve E.B'ye sattığını belirledi ve söz konusu iki kişiye "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaptı. Çalınan bisikletler ise ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir Emniyet Müdürlüğü Erzincan Yerel Haberler

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