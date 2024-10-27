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Erzincan Valisi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Erzincan Valisi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı ve gençleri bu kutlu emaneti korumaya davet etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Yaşasın Cumhuriyet, daim olsun hürriyet!" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ateşini yüreğinde taşıyanların, canları pahasına kazandığı büyük zaferin bizlere armağanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği bu değer, Türkiye Yüzyılında yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın müjdecisidir. Cumhuriyet, yalnızca geçmişin onurlu hatırası değil; geleceğin de umut dolu yarınıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, işgal altındaki topraklarda küllerinden yeniden doğan bir milletle birlikte yazdığı bu destan, tarihin altın sayfalarına sarsılmaz bir irade ve sonsuz bir inançla kazınmıştır. Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun adıdır. Milletimizin yeniden dirilişinin, birlikteliğinin, kardeşliğinin simgesi olan Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak bizlerin en önemli görevidir.

Tarihimizin her sayfası, omuz omuza mücadele eden kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla doludur. Kurtuluş Savaşı'nda genç yaşlı, kadın erkek demeden cepheye koşan atalarımız, birlik olmanın gücüyle, toprağını ve hürriyetini savunmuştur. Cumhuriyet işte bu ruhun, "tek yürek, tek bilek" olmanın vücut bulmuş halidir.

Gençlerimize, bu kutlu emaneti yüceltmek ve korumak vazifesini bırakıyoruz. Unutmayın ki Cumhuriyet, sizlerin ellerinde filizlenmeye devam edecek, sizlerin azmiyle geleceğe taşınacaktır. Kardeşliğin ve dayanışmanın olduğu yerde hiçbir düşman galip gelemez. Birlikten doğan gücünüzü asla kaybetmeyin, vatan sevginizi her daim diri tutun.

Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlarken bu kutlu yürüyüşün azmini yeniden kuşanıyor; Türkiye Yüzyılına kararlılıkla yürüyoruz. İlelebet payidar kalacak bu mirası yüceltmek için var gücümüzle çalışacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.

Cumhuriyet bir bayrak, bizler onun gölgesinde bir milletiz; bu bayrak düştükçe biz de düşeriz, yükseldikçe biz de yükseliriz. Yaşasın Cumhuriyet, daim olsun hürriyet!" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Hamza Aydoğdu erzincan

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