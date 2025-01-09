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Erzincan Valisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzincan Valisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazetecilerin toplumun doğru bilgiye erişimindeki kritik rolüne vurgu yaptı ve özverili çalışmalarını takdir etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, "Özverili ve fedakarca çalışmalarınız, halkımızın doğru bilgiye erişimindeki en güçlü dayanaklardan biridir" dedi.

Vali Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensupları, sizler, hakikatin izinde yürüyen, topluma ışık tutan ve vatandaşlarımızın sesini duyuran çok önemli bir mesleğin mensuplarısınız. Görevinizi gece gündüz demeden soğuk sıcak demeden her koşulda özveriyle yerine getirerek toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor ve bu sayede de demokrasimizin sağlam temellerine katkıda bulunuyorsunuz. Özverili ve fedakarca çalışmalarınız, halkımızın doğru bilgiye erişimindeki en güçlü dayanaklardan biridir.

Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zorlu şartlarda yürüttüğünüz bu kutsal mesleğin hakkını layıkıyla vermeniz, sizleri sadece meslektaşlarınız arasında değil, toplumun her kesiminde örnek bir konuma taşımaktadır. Her biriniz, halkla yönetim arasında kurulan sağlam bir köprü, toplumsal bilinç için güçlü bir rehbersiniz.

Erzincan'ımızın gelişimine sunduğunuz katkılar ise ayrıca takdire şayandır. Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini yansıtarak hem yerel hem de ulusal düzeyde farkındalık oluşturmada büyük bir rol üstleniyorsunuz. Erzincanlı hemşehrilerimizin sorunlarına ve taleplerine dikkat çekmekteki gayretiniz, şehrimizin geleceğine dair umutlarımızı güçlendiriyor.

Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla yaptığınız özverili çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda başarı, hayatınızda sağlık ve mutluluk diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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