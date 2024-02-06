Erzincan Valisi Miraç Kandili için Mesaj Yayımladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Müslümanlar olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükselişini, İsra ve Miraç'ı idrak etme gecesindeyiz. Miraç, sadece fiziksel bir yükseliş değil, aynı zamanda manevi bir terfi, ilahi ihsan ve lütuflarla ödüllendirilmenin sembolüdür. Bu kutlu gece, insanın ilahi huzura erişimini, yüce katlara ulaşmasının ispatını sunar.

İsra ve Miraç olayı, insanın ruhunun ve bedeninin yüceliğe eriştiği, ilahi rahmet ve nurun tecelli ettiği, bütün varlıkları kuşatan bir gerçekliğin keşfinin adıdır. Miraç Kandili, bu yüce yolculuğun, manevi hediyelerle, müjdelerle dolu ilahi bir yükselişin simgesidir; insanlığın umutlarını aydınlatır, kalpleri ısıtır.

Miraç'ın bize huzur ve esenlik getirmesini, yüreklerimizi yücelere taşımasını niyaz ediyoruz. Toplumsal yaralarımızın sarılmasını, bölünmüşlük ve çatışma yerine birlik ve beraberliğin hakim olmasını diliyoruz. Türk milleti, İslam dünyası ve tüm insanlık için, Miraç'ın değerlerinin benimsenerek gerçek bir toparlanmanın mümkün olacağına inanıyorum.

Unutmayalım ki Miraç, ayrılığa karşı birlik, bozgunculuğa karşı dayanışma, nefrete karşı sevgi ve affedicilik, iftiraya karşı onurun yolculuğudur. Bu yolculuk, zamanlar üstü bir değer olarak manevi yaşamımızda her zaman var olacak, saygı ve tazimle anılacaktır.

Bu vesileyle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik eder, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimize bu mübarek gecede dua edelim. Miraç gecemiz mübarek olsun." - ERZİNCAN