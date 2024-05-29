Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü Kodluyor projesinin açılışını yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Üzümlü Kodluyor" projesi kapsamında yapılan robotik kodlama ve STEM atölyesi'nin açılışını yaptılar.

Üzümlü ilçesinde hizmete açılan ve içerisinde robotik kodlama sınıfı, STEM atölyesi, müzik sınıfı ve sinema salonu bulunan merkezin hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti - ERZİNCAN