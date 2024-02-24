Üye Girişi
Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Güncelleme:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dönüş yolunda İliç'te uygulama noktasında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, "İlk andan itibaren İliç'teki toprak kaymasının ortasında, karanlık ve ışığın içinde kahramanlarımız gece gündüz demeden yanımızda durdu. Ailelerimizi ziyaretten dönerken onlara da uğrayarak, odun ateşi etrafında birlikte ısındık. Bu zorlu süreçte bile samimiyetin ve güzelliğin en güzel anlarından biriydi, bu anlar. Kahramanlarımız var olsunlar. Allah, milletimizi her türlü beladan ve kötülükten muhafaza etsin" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title