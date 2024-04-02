YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı personelleriyle iftar yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleriyle iftar yaptı.

Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahraman jandarmalarla aynı sofra etrafında bir araya gelerek iftar yapan Vali Aydoğdu, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İftar yemeğine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan SYDV Müdürü Remzi Sarıgöl, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ve Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Jandarma İftar Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title