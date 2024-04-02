Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı personelleriyle iftar yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleriyle iftar yaptı.

Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahraman jandarmalarla aynı sofra etrafında bir araya gelerek iftar yapan Vali Aydoğdu, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İftar yemeğine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan SYDV Müdürü Remzi Sarıgöl, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ve Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin katıldı. - ERZİNCAN