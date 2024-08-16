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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarına devam ediyor

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği 'Halk Günü' toplantılarını sürdürüyor. Vali Aydoğdu, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 53 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Ardından sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları verdi. Kapımız herkese açık diyen Vali Aydoğdu, "Devlet kapısını çalan herkese yardım eder. Vatandaşları can kulağıyla dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak bizlerin öncelikli görevidir." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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