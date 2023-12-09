Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze'de insanlık dramı yaşanmaktadır" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan "eşref-i mahlükat", yani yaratılmışların en şereflisi olarak kabul edilir. İşte bu anlayış; insanın değerini, onurunu ve haklarını koruma noktasında bizlere çok daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Bu muazzez vatan; insan haklarının korunması, insana değer verilmesi noktasında tarih boyunca insanlığın ortak vicdanına hitap etmiştir. Bu topraklarda yaşayan, dünyaya insanlık dersi veren, Yunus Emre'nin sade ve içten sözleriyle, Hacı Bektaş-ı Veli'nin eşitlik ve adalet vurgusuyla, Mevlana'nın insanın ruh derinliklerine seslenen mısralarıyla insanlığın ortak değerleri dile getirilmiştir.

Devletimiz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla insan için, insanı önceleyen her antlaşmayı desteklemiş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeyi imzalamıştır.

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze'de insanlık dramı yaşanmaktadır. Ne yazık ki sözüm ona ilerici, medeni ülkelerin bu katliam karşısında sessiz kaldığını, çocukların ve masum sivillerin katledildiği bir vahşet karşısında insanlıklarını rafa kaldırdığını görüyoruz.

Biz, insanlığa olan inancımızı yitirmeden, samimiyetle insanların yaşamını yüceltmeye, onları değerli kılmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, yaralar henüz taze iken iyileştirilmelidir. İnanıyorum ki dünyayı bu şiddet döngüsünden çıkaracak olan bizleriz.

Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm insanların sevgi, merhamet, adalet ve barış dolu bir hayat sürmesini diliyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN