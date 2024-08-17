Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan köyü sakinleriyle buluştu

Köy ziyaretlerini sürdüren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte merkeze bağlı Ergan köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla hasbihalde bulundu. Köy sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN