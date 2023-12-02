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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Engelliler Günü için bir mesaj yayınladı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumda ötekileştirme olmadan yaşamalarını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "3 Aralık, sadece Engelliler Günü değil kalplerdeki duvarları yıkmak için de bir çağrıdır" dedi.

Mesajında Aşık Veysel'in yıllar öncesinden "Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum. Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uç muyum" dizelerine yer veren Vali Aydoğdu, şu açıklamada bulundu:

"Engelli bireylerimizi anlamak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, hayata bağlılıklarını güçlendirmek, ötekileştirmeden yaşamalarını sağlamak; kültürel ve ahlaki değerlerimiz, aynı zamanda inancımızın bir yansımasıdır.

İnsan, kendi hayatında karşılaşacağı zorlukları ve engelleri önceden bilemez. Her birey, her an bir engelle karşılaşabilir ve bu durumda engelli olarak anılabilir. Toplumun tüm bireyleri bu gerçeğin farkında ve bilincinde olmalıdır. İnsanlık bu bilince eriştiğinde, "engelli" ya da "özürlü" gibi kelimelerin anlamı değişecek, kalplerden silinecektir. Engelli olmak, bir kusur ya da acizlik değildir. Asıl kusur, duyarsız kalan, buz tutmuş vicdanlardadır. Engelli bireylere karşı sergilediğimiz tutum ve davranışlar, toplumun medeniyet düzeyini de gözler önüne serer.

Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız engelleri ortadan kaldırmak için projeler üretmeye, engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta yer edinmesini artıracak projeleri desteklemeye devam edecektir. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bakım hizmetleri, engelli bireyleri bulunan ailelere maaş bağlanması, özel eğitim kurumlarının sayılarının artırılması, kamuda istihdam eden engelli vatandaşlarımızın çoğalması insan haklarına saygılı demokratik devlet geleneğimizin tezahürüdür.

3 Aralık, sadece engelliler günü değil kalplerdeki duvarları yıkmak için de bir çağrıdır. Engelli kardeşlerimizin gözlerinden dünyayı görebilmek, onların sesiyle şarkılar söyleyebilmek bu duvarların yıkılması için bir fırsattır. Bu özel gün, mevsimlerin değişimindeki gibi, farkındalıkla dolu bir dönüşümü temsil eder. Onların hayatları, birer kahramanlık öyküsüdür, her zorluğu aşmak için atılan adımlar, umudun ve azmin sembolüdür.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunan her notayı, her renk tonunu daha derinden hissetmemize, onlarla birlikte, engellerin ötesine geçip sevginin, anlayışın ve kardeşliğin sınırsız dünyasında buluşmamıza, her birimizin kalbinde bir farkındalık çiçeği açmasına ve açan bu çiçeğin sevgiyle, anlayışla büyümesine vesile olmasını diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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