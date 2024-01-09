Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çalışan Gazetecileri Kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, "Demokrasimizin temel taşlarından biri olan bağımsız ve tarafsız basın, toplumun gören gözü, işiten kulağıdır" dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, basın mensuplarımızın toplumumuz için taşıdığı önemi ve gösterdiği fedakarlıkları yürekten takdir ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Basın mensupları, bilgi denizinde yolumuzu aydınlatan fenerler, toplumsal bilincin inşasında ustalar, hakikatin peşinde durmadan koşan neferlerdir.

Savaşın gölgesinde, doğal afetlerin ortasında ve salgın hastalıkların zorlu şartlarda bile, kamuoyunu zamanında ve doğru bilgilendirme adına gösterdiği fedakarlıklar, basın mensuplarını sadece meslektaşları için değil, tüm milletimiz için birer kahraman yapmaktadır.

Demokrasimizin temel taşlarından biri olan bağımsız ve tarafsız basın, toplumun gören gözü, işiten kulağıdır. Vatandaşlarımızın sesini duyuran, sorunlarını ve taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran, devlet ile vatandaş arasında adeta bir köprü görevi üstlenen basın mensupları, aynı zamanda toplumumuzun nabzını tutarak biz yöneticilere de yön göstermektedir.

İlimizin tanıtımında, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde de önemli bir rol üstlenen değerli basın mensuplarının, ilkeli ve objektif anlayışla toplumumuzu aydınlatmaya devam edeceğine olan inancımı ifade ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZİNCAN