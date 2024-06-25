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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu, Erzincan'ın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Birimler tarafından yürütülen proje, yatırım ve çalışmaların titizlikle takip edilmesini ve yaz sezonunun en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Vali Aydoğdu, "Erzincan, doğal güzellikleriyle, kadim tarihiyle, zengin kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, doğa ve su sporlarına elverişli coğrafyasıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip. Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Aydoğdu Erzincan Turizm Yerel Güncel Haberler

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