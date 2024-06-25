Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Birimler tarafından yürütülen proje, yatırım ve çalışmaların titizlikle takip edilmesini ve yaz sezonunun en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Vali Aydoğdu, "Erzincan, doğal güzellikleriyle, kadim tarihiyle, zengin kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, doğa ve su sporlarına elverişli coğrafyasıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip. Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN