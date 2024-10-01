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Erzincan Valisi Aydoğdu, Vatandaşlarla Halk Günü Toplantıları Düzenliyor

Erzincan Valisi Aydoğdu, Vatandaşlarla Halk Günü Toplantıları Düzenliyor
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını dinlemek için düzenlenen 'Halk Günü' toplantılarında 40 kişiyi dinleyerek çözüm arayışında bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 40 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Ardından sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları verdi. Kapımız herkese açık diyen Vali Aydoğdu, "Devlet, vatandaşına hizmet ettikçe devlettir. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çaba gösteriyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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