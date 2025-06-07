Erzincan Valisi Aydoğdu, Bayramda Çocuklarla Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik Konutunun bahçesinde çocuklarla bayramlaşarak çikolata ikramında bulundu, harçlık dağıttı. Vali Aydoğdu ile onlarca çocuğun bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Aydoğdu Kurban Bayramının ikinci gününü çocuklara ayırdı. Valilik Konutunun bahçesinde çocuklarla bayramlaşma programı olduğunu duyan çocuklar Vali Aydoğdu'nun yanına akın etti. Onlarca çocuk Vali Aydoğdu ile bayramlaşırken zarf içerisinde verilen harçlıkla yüzleri güldü ikram edilen çikolatayla ağızları tatlandı. Vali Aydoğdu ile çocukların sevgi seli renkli görüntü oluşturdu. Programın sonunda ise kız çocuğunun keman resitali beğeni topladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bayramlık ayakkabının içindeki sabırsız adım, ceplerde şeker umudu, gözlerde pırıl pırıl sevinç varsa bilin ki bayram gelmiştir. Hem de çocukların kalbine en çok yakışan haliyle. El öpmenin zarafetini, bayramlaşmanın muhabbetini, göz göze bir tebessümün kıymetini paylaşmak üzere çocuklarımızla bugün bayramlaştık" dedi. - ERZİNCAN