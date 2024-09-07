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Erzincan Vali Yardımcısı Yaşlıları Ziyaret Etti

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Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde kalan yaşlılara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaşlılarla ilgilenen Kurt, pasta kesti ve huzurevi hakkında bilgi aldı.

100. Yıl Atatürk Huzurevi yaşlılarına sürpriz yapan Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, gönülleri kazandı.

Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde kalan yaşlılara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Her biri ayrı ayrı tarih kokan yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Rumeysa Sena Kurt, huzurevi sakinleriyle birlikte pasta kesti.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci' den kuruluşun işleyişi ve yaşlıların genel durumu hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Kurt, "Sosyal devlet anlayışı içerisinde geçmişin izlerini taşıyan, bir nevi tecrübe ve yaşanmışlık kütüphanesi olan yaşlılarımıza her türlü imkan ve hizmeti sunmak bizlerin asli görevidir. Her zaman yaşlılarımız için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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