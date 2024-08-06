Erzincan'a Vali Yardımcısı olarak atanan Rümeysa Sena Kurt göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Erzincan'a Vali Yardımcısı olarak atanan Rümeysa Sena Kurt görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Bilecik Yenipazar Kaymakamı olarak görev yapan Rümeysa Sena Kurt Erzincan Vali Yardımcılığına atandı. Kurt, Erzincan'da hafta başı itibariyle göreve başladı. - ERZİNCAN