Erzincan Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı ziyaret etti
Erzincan Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Baybaba misafirlerine teşekkür etti.
Erzincan Vali Yardımcıları, bir süre önce Erzincan'a atanan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'ya Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Ömer Özbay, Rumeysa Sena Kurt ve Kaymakam adayı Hikmet Saka hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Emniyet Müdürü Baybaba misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN