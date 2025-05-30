Erzincan TSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Erzincan TSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı, projeler ve yol haritasının görüşüldüğü önemli kararların alındığı bir ortamda gerçekleşti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu'nun başkanlığında Alaattin Tuncay Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılında yapılacak projeler ve yol haritası ele alındı. Toplantıda, Erzincan'a ve oda üyelerine katkı sunacak pek çok önemli kararlar alındığı belirtilerek, "Odamız, Erzincan'ımızın gelişimi ve üyelerimizin faydasına olacak çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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