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Erzincan Tren Garı: Değişmeyen Miras

Erzincan Tren Garı: Değişmeyen Miras
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1939, 1983 ve 1992 depremlerinde sağlam kalan tek bina olan Erzincan Tren Garı, yeni depremlere de dayanarak dikkat çekiyor. Mühendislik harikası bu yapı, kentin simgelerinden biri haline geldi.

Erzincan Tren Garı, 1939, 1983 ve 1992 depremlerinde kentte sağlam kalan tek bina.

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen kentte ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı, 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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