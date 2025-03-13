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Erzincan Tren Garı, 87 Yıldır Depremlere Meydan Okuyor

Erzincan Tren Garı, 87 Yıldır Depremlere Meydan Okuyor
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Dünyanın en büyük depremleri arasında yer alan 1939 depreminden sonra ayakta kalan tek yapı olan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, sadece 2 santimetrelik kayma ile yeni depremlere karşı direniyor. Mühendislik harikası olan gar, 1983 ve 1992 depremlerinde de sağlam kalmayı başardı.

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin ardından şehirde ayakta kalan tek yapı özelliğine sahip 87 yıllık Erzincan Tren Garı, temelindeki sadece 2 santimetrelik kaymayla adeta yeni depremlere meydan okuyor.

87 yıllık Erzincan Tren Garı, 1939, 1983 ve 1992 depremlerinde şehirde sağlam kalan tek bina.

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen şehirde ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı, 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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