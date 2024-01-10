Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Kalp Krizi Geçirdi
Erzincan Ticaret Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan Tanoğlu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Tanoğlu'na anjiyo yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Tanoğlu'nun tedavisi sürüyor.
Erzincan Ticaret Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bugün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan Tanoğlu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Tanoğlu'na anjiyo yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Tanoğlu'nun tedavisi sürüyor. - ERZİNCAN