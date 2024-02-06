Erzincan Ticaret İl Müdürü Basın Mensuplarıyla Buluştu

Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık Bakır Evinde düzenlenen programda kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek kurumun iş ve işleyişin hakkında bilgiler verdi. Palabıyık, özellikle tüketici hakları konusunda yanlış bilinen doğruları aktarırken 2015 yılından beri yeni tüketici yasası ile de, 1 yıldan uzun süreli taahhütlü aboneliklerde tüketicinin istediği zaman cayma ve sözleşmeyi fes etme hakkı olduğunun hem de herhangi bir cezai bedel ödemeden çekilebileceğinin ancak vatandaşların bunu henüz bilmediğinin de altını çizdi. Marketlerde ki fahiş fiyat denetimlerinin de titizlikle sürdürüldüğünü belirten Palabıyık, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. - ERZİNCAN