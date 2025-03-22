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Erzincan Stadyumu'ndaki Kar Temizlendi

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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi, yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda temizlendi. Temizlik sonrası 24Erzincansporlu oyuncular antrenman yapmaya başladı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'ndaki yarım metrelik kar temizlendi

ERZİNCAN - Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

Son yılların Mart ayında en yoğun yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam etti. Beyaz örtüyle kaplanan sokakların yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarda da çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, iş makinalarıyla 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda yarım metrelik kar temizlendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, 24Erzincansporlu oyuncular sahada antrenman yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ONUR ÇETİN - Yerel
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