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Erzincan polisinden sevgi operasyonu

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Erzincan polisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.

Erzincan polisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerini ağırladılar. Etkinlikte çocukların hepsiyle teker teker tanışan polisler çocuklara hediyeler verdi. Daha sonra özel çocukları Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlarına bindirdiler. Ortaya çıkan görüntüler ve çocukların yüzlerindeki mutluluk görenlerin gönülleri ısıttı. Polis ağabeyleri ve ablalarıyla keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar ve aileleri emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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