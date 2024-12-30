Erzincan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden projeler ve gündemdeki konular ele alındı.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde devam eden projeler ve gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel