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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
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Erzincan'da Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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