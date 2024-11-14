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Erzincan Öğrenci Yurdu'ndan Polis Memurlarına Anlamlı Ziyaret

Erzincan Öğrenci Yurdu'ndan Polis Memurlarına Anlamlı Ziyaret
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Erzincan Öğrenci Yurdu, 'Gönül Bağı Projesi' kapsamında Akyazı Polis Kontrol noktasındaki polis memurlarını ziyaret ederek çay ve tatlı ikramında bulundu. Etkinlik, emniyet teşkilatına destek duygusunu pekiştirdi ve öğrenciler ile polis arasındaki bağı güçlendirdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu, Gönül Bağı Projesi çerçevesinde Akyazı Polis Kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek çay ve tatlı ikramında bulundu. Etkinlik, öğrencilerin emniyet teşkilatına destek duygusunu pekiştirdi.

Erzincan Öğrenci Yurdu Müdürlüğü, "Gönül Bağı" Projesi kapsamında Akyazı Polis Kontrol noktasında görevli polis memurlarına destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yurt öğrencileri görevi başındaki polis memurlarına çay ve tatlı ikramında bulunarak, soğuk kış günlerinde

Bu anlamlı etkinliğin temel amacının, vatanın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev başında olan polis memurlarına minnet duygularını göstermek olduğunu belirten yurt yetkilileri, "Gönül Bağı Projesi ile öğrencilerimiz, polis teşkilatımıza destek olmanın mutluluğunu yaşadı," dedi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, polis memurlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, polis teşkilatının yanında olduklarını ve Gönül Bağı Projesi'nin önemini bir kez daha anladıklarını ifade etti. Soğuk günlerde sıcak bir çay ve tatlı ikramıyla gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin emniyet güçleri ile aralarındaki bağı güçlendirdiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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