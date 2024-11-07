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Erzincan Öğrenci Yurdu'ndan 'Komşum Projesi' ile Anlamlı Yardım Etkinliği

Erzincan Öğrenci Yurdu'ndan 'Komşum Projesi' ile Anlamlı Yardım Etkinliği
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Erzincan Öğrenci Yurdu, 'Komşum Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ve yaşlı ailelere yemek dağıtımı gerçekleştirerek sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefledi. Öğrenciler, yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.

Erzincan Öğrenci Yurdu, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla "Komşum Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ve yaşlı ailelere yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Projeye katılan öğrenciler, yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu, Komşum Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yurdun yakın çevresinde ikamet eden ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler, öğrenci ve personelin katılımıyla ziyaret edilerek yemek yardımı ulaştırıldı. Etkinlikte Erzincan Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinden 8 kişilik bir grup yer aldı.

Gençlerin yardımlaşmanın ne kadar değerli bir bağ olduğunu anlamaları aynı zamanda toplum içindeki dayanışma ruhunu geliştirmeleri amaçlanan etkinlikte yurt yetkilileri, öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini kazandırmanın önemine vurgu yaptı. Yetkililer, gençlerin yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü bir arada yaşamasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Söz konusu projede öğrenciler, hem değerlerine sahip çıkarak hem de toplum içindeki birlik ve beraberlik bilincini güçlendirerek etkinliğe katkı sağladı. Komşum Projesi'nin amacı olan yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü vurgulayan etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Öğrenciler, bu anlamlı etkinlik aracılığıyla sosyal sorumluluk bilinci edinirken, birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hissettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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