Erzincan Öğrenci Yurdu'nda Gençlik Bayramı Konseri Düzenlendi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Öğrenci Yurdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt öğrencileri için konser düzenledi.

Yurdun konferans salonunda düzenlenen konsere 300 öğrenci katıldı.

Gençlik Haftası'nın coşkusunu ve dinamizmini yurt ortamına taşımak, gençlere sosyal bir aktiviteyle güzel vakit geçirme olanağı sunmak ve aynı zamanda yoğun ders temposu ile sınav hazırlıklarının getirdiği stresi azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler müziğe doydu.

Yerel sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte başlayan müzik ziyafeti, öğrencilerden büyük alkış ve beğeni topladı. Gençler, sanatçının seslendirdiği hareketli ve duygusal şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. - ERZİNCAN