Üye Girişi
Haberler

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek maksadıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı düzenlendi. Programda, hastanede çalışan engelli personeller ve hastane çalışanları bir araya geldi.

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek maksadıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı düzenlendi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik kulübünün de katılımları ile gerçekleşen programda, hastanede çalışmakta olan engelli personeller ve hastane çalışanları bir araya geldi. Keyifli anlara sahne olan programa İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yönetimi de katıldı.

Program sırasında engelli personeller ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Engelliler Günü Erzincan Engelliler Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title