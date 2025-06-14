Erzincan Jandarma Komutanlığı 186. Yılını Özel Kliple Kutladı

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Erzincan Jandarma Komutanlığı 186. Yılını Özel Kliple Kutladı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. Jandarma personelinin fedakar çalışmalarının vurgulandığı klip, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'ndan '186'inci yıl özel klibi'

ERZİNCAN - Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 186. kuruluş yıl dönümüne özel klip hazırlandı.

Türkiye'nin iç güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyor. Kuruluşundan bu yana milletin emrinde fedakarca çalışan jandarma personeli, yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da saygı ve minnetle anıldı.

Jandarmanın Erzincan'daki faaliyetlerinin yansıdığı '186'inci yıl özel klibi' sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN CİHAN - Yerel
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