Erzincan'ın Yöresel Ürünlerine Coğrafi İşaret Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan'ın Yöresel Ürünlerine Coğrafi İşaret Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Gıda Kontrol Laboratuvarı, kentin yöresel ürünlerine coğrafi işaret kazandırmak için 19 ürün için tescil başvurusu yaptı. Bu çalışmayla Erzincan'ın kültürel ve gastronomik zenginliği korunarak, ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarı iş birliğinde, kentin yöresel ürünlerine coğrafi işaret kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan'ın kültürel ve gastronomik zenginliğini tescilleyerek koruma altına almak ve ekonomik değerini artırmak hedefiyle şu ana kadar 19 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

Tescil başvurusu yapılan ürünler arasında Erzincan Atom Sütlaç, Erzincan Tandır Ekmeği, Erzincan Yaprak Döneri, Erzincan Lüle Baklavası, Erzincan Kemaliye Kavurması, Erzincan Sakı Elması ve Erzincan Kemah Cevizi gibi hem geleneksel tatlar hem de yöreye özgü tarım ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerin coğrafi işaret almasıyla Erzincan'ın hem marka değeri artacak hem de üreticiler için yeni ekonomik fırsatlar doğacak.

Bunun yanı sıra, coğrafi işaret tescil süreci için hazırlıkları devam eden 14 ürün daha bulunuyor. Bu ürünler arasında Çemiç, Erzincan Gendime Çorbası, Kemaliye Halısı, Erzincan Kırdo Çorbası, Erzincan Siron ve Erzincan Yerli Domatesi gibi hem gastronomik hem de kültürel değeri yüksek birçok unsur yer alıyor.

Coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasının ardından Erzincan'ın ürünleri, sadece sofralarda değil, ekonomik kalkınmada da önemli bir yer tutacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.