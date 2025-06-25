Erzincan'ın Üzümlü İlminde Dut Hasadı Başladı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dut hasadı başladı.

Üzümlü ilçesinde bugünlerde dut hasadına başlamanın heyecanı yaşanıyor. 40 dekarlık kapama dut bahçesinde hasat başladı. Yaklaşık 750 adet ağacın bulunduğu bahçede kadınlar tarafından hasat edilen dutlar hem taze hem de kurutulmuş olarak pazarlanıyor. Günde yaklaşık 300 kg dutun hasat edildiği bahçede Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hem işçilere destek verdiler hem de ilçenin en büyük kapama dut bahçesinde hasada katılarak üretimdeki berekete ortak oldular.

Erzincan genelinde dut bin 60 dekarlık alanda yetiştirilirken; 105.275 meyve veren, 44.263 fidan olmak üzere toplam 149.538 adet dut ağacı bulunuyor. - ERZİNCAN