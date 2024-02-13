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Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında heyelan: İşçiler kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Erzincan ili İliç ilçesinde meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların yapıldığını açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma süreci için müfettişlerini bölgeye sevk etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçileri kurtarmak için sahada gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan işçilerimizin Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan. Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Konuyla ilgili olarak detaylı inceleme ve soruşturma süreci için 3 başmüfettiş, 1 müfettiş olmak üzere iş müfettişlerimizi ve SGK müfettişlerimizi bölgeye sevk ettik. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile sahada gerekli çalışmaları yürütmektedir. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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