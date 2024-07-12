Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Elazığ'a atandı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Saadettin Taşkesen Elazığ'a atandı.

2015 yılı Eylül ayı itibari ile Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Saadettin Taşkesen, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı. - ERZİNCAN