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Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü çalışmalarını aktardı

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Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek müdürlüğün çalışmalarını aktardı. Yılmaz, özellikle eski sürücü belgelerinin yenilenmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz gazetecilerle bir araya gelerek çalışmalarını aktardı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vahap Yılmaz, Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün çalışmalarını aktarırken aynı zamanda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlüğün sosyal yardımlaşma toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısında Yılmaz, özellikle eski sürücü belgelerinin yenilenmesi konusunun altını çizdi. Vatandaşlara çağırıda bulunan Yılmaz "01.01.2016 tarihinden önce alınan eski sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yılsonunu beklemeden bir önce yoğunluk olmadan gelip sürücü belgelerini değiştirmelerini talep ediyoruz." dedi.

Yılmaz, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla alakalı 01.01.2017 tarihinde 15.06.2024 tarihine kadar ilimiz genelinde 288 bin 385 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınmış. Ancak yeni kimlik kartını almayan, kimliğini değiştirmeyen 18 bin civarında vatandaşımız var. Bizler bu anlamda duyuruyu da yapmış olalım. Bakanlığın belirlemiş olduğu bir tarih yok ama vatandaşlar biran önce yeni kimlik kartlarını alsınlar.

TUİK biliyorsunuz her yıl Ocak'ta veya Şubat ayında ülkemizin ve illerimizin genel nüfus sayım sonuçlarını açıklıyor. TUİK'ten aldığımız, bizim aldığımız verilere göre, oluşturduğumuz bir tablo var. 2023 yılının Ocak ayında açıklanan rakam 239 bin 223, 2024 yılının Ocak ayında açıklanan rakam 243 bin 399. Buna göre Merkezde 321 kişi azalmış. Kemaliye'de 104 azalmış, Otlukbeli'nde 69 kişi azalmış. Diğer ilçelerinde de artış var. Ama genel anlamda 4 bin 176 kişi artışı var ilimizin.

Nüfus müdürlüklerimiz bildiğiniz gibi 2022 yılı itibariyle yeni bir konsept anlayışına geçti. Bu noktada İliç ilçemiz hariç bütün ilçelerde konsept çalışmaları tamamlandı. Yeni konsept çalışması ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni bir çalışma alanları tasarlanmış, konsept nüfus müdürlüğü tasarlanırken vatandaşımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışman alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanı, bölmeler ile birbirinden ayrılmış ekonomik ve estetik başvuru masaları kullandı. Söz konusu konsept çalışması sonucunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu görülmüştür." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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