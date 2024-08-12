Erzincan İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü öğrencileri izcilik kampına uğurlandı

Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 11-17 Ağustos tarihleri arasında Dumanlı Yaylası'nda düzenlenecek olan izcilik kampına Erzincan İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü öğrencileri müftülük binası önünden uğurlandı.

Uğurlama programına katılan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, "Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 450 izcinin katılacağı kamp programı, düzenlenecek çeşitli faaliyetlerle gençlerimizin sosyal ve manevi açıdan gelişmelerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. İl Müftümüz riyasetinde Erzincan İl Müftülüğü olarak Din Hizmetlerini geliştirmek, irşat faaliyetlerini çeşitlendirmek ve her geçen gün daha fazla gence ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. - ERZİNCAN