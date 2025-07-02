Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'ndan Köylerde Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'ndan Köylerde Bilgilendirme Faaliyeti
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, köylerde halkın güvenliğini sağlamak amacıyla suçların önlenmesi ve çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincanlı halkının huzurunun sağlanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesine yönelik yürütülen "suç ve suçlularla mücadele faaliyeti" kapsamında; Hırsızlık, kişilere karşı suçların önlenmesi, kaçak avcılık ve kaçak yapılaşma ile mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele ve trafik kazalarının önlenmesi konularında İliç ilçesine bağlı köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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