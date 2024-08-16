Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneralliğe terfi etti

Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 30 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile Tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yanık İl Jandarma Komutanlığı görevine Tuğgeneral olarak devam edecek. - ERZİNCAN