Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık Kızını Evlendirdi

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık Kızını Evlendirdi
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Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, kızı Şeyma Nur Yanık'ın düğün törenini düzenleyerek, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Törene Erzincan Valisi Aydoğdu ve il protokolü de katıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, hafta içi Erzincan'da düzenlenen törenle kızı Şeyma Nur Yanık'ı evlendirdi.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve eşi Rahime Yanık'ın bu mutlu gününe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü eşlik etti.

Tuğgeneral Yanık'ın 3 çocuğundan biri olan Şeyma Nur, Öztürk ailesinin evlatları Furkan Öztürk ile hayatını birleştirerek, dünya evine girdi. Yanık ailesini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Vali Aydoğdu, evlenen gençlere mutluluklar dileyerek, baba Veysel Yanık'a ve anne Rahime Yanık'a iyi dilek ve temennilerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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