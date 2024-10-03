Erzincan İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Meclis Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.
Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı.
Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu. - ERZİNCAN