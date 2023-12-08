Üye Girişi
Haberler

Erzincan'ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Erzincan'ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

ERZİNCAN - Erzincan, sisli havanın etkisine girdi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilde kazalar yaşanmaması için sürücüler oldukça dikkat etti.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yeni bir yağışlı hava sistemin etkisi altına giren Erzincan'da yoğun sisin gün boyunca lokal olarak etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının yaklaşık sıfır derece düşmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, erken saatlerde trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre sis nedeniyle Erzincan da bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüler sis nedeniyle dörtlülerini ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Hava Durumu Trafik Kaza Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title