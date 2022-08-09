Erzincan haberi | Erzincan'da Kerbela şehitleri anılarak aşure dağıtıldı

Erzincan'da Kerbela Şehitlerini Anma Programı düzenlenerek cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından, Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid'in ordusu tarafından Kerbela Çölü'nde şehit edilişinin Hicri takvime göre 1383'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Muharrem ayı nedeniyle Akşam namazını müteakip Kerbela olayının yıl dönümü, Şehit Hazreti Hüseyin ve orada şehadet mertebesine ulaşan bütün şehitler için Cami-i Kebir'de Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Namaz çıkışında ise Erzincan İl Müftülüğünce vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cami-i Kebir'de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, okunan Hatm-i Şeriflerin duasını yaptı. Yapılan dualar Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere geçmişten bugüne mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi. - ERZİNCAN