Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Daire Başkanı olarak atandı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı.

Erzincan'da önemli projelere imza atan Mumcu, Ankara'da daire başkanı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın onayıyla Volkan Burak Mumcu Gençlik Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. Mumcu'nun önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi. - ERZİNCAN